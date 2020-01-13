محرز ضمن التشكيلة المثالية للبريمير ليغ

تواجد الدولي الجزائري رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، ضمن التشكيلة المثالية للجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي.

وجاء اختيار، الجناح الأيسر للسيتي، ضمن هذه التشكيلة، بعد تألقه أمس الأحد، في الماجهة التي جمعت ناديه، بأستون فيلا.

ومنح موقه “هوسكورد” العالمي، قائد الخضر، علامة (10/10)، نظير مردوده في هذه المواجهة التي فاز بها السيتي بـ6-1.

يذكر أن رياض محرز، سجل هدفين في هذه المباراة، كما قدم تمريرة حاسمة، جاء من خلالها الهدف السادس للسيتي.