محرز ضمن التشكيلة المثالية للبريمير ليغ

وجاء اختيار، الجناح الأيسر للسيتي، ضمن هذه التشكيلة، بعد تألقه أمس الأحد، في الماجهة التي جمعت ناديه، بأستون فيلا.

ومنح موقه “هوسكورد” العالمي، قائد الخضر، علامة (10/10)، نظير مردوده في هذه المواجهة التي فاز بها السيتي بـ6-1.

يذكر أن رياض محرز، سجل هدفين في هذه المباراة، كما قدم تمريرة حاسمة، جاء من خلالها الهدف السادس للسيتي.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Premier League Team of the Week — After comfortable wins on Sunday, Manchester City and Watford are the dominant sides in this XI with 4⃣ representatives eachhttps://t.co/BIw8fiiPO3 pic.twitter.com/vbKkBRIzzL

— WhoScored.com (@WhoScored) January 13, 2020