محرز ضمن التشكيلة المثالية للبريمير ليغ

الرياضة
  • -
  • 0
محرز ضمن التشكيلة المثالية للبريمير ليغ
بقلم كريم.تيغرمت

تواجد الدولي الجزائري رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، ضمن التشكيلة المثالية للجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي.

وجاء اختيار، الجناح الأيسر للسيتي، ضمن هذه التشكيلة، بعد تألقه أمس الأحد، في الماجهة التي جمعت ناديه، بأستون فيلا.

ومنح موقه “هوسكورد” العالمي، قائد الخضر، علامة (10/10)، نظير مردوده في هذه المواجهة التي فاز بها السيتي بـ6-1.

يذكر أن رياض محرز، سجل هدفين في هذه المباراة، كما قدم تمريرة حاسمة، جاء من خلالها الهدف السادس للسيتي.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=755693

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com