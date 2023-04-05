محرز ضمن التشكيلة المثالية للدوري الإنجليزي

نال الدولي الجزائري رياض محرز، نجم نادي مانشستر سيتي، الإعتراف نظير تألقه في الجولة الماضية من الدوري الانجليزي.

ونشر موقع “سوفاسكور” المختص في الإحصائيات، تشكيلته المثالية للجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي، والتي ضمت اسم محرز.

كما نال الدولي الجزائري، ونجم السيتي، ثالث أفضل تنقيط ضمن هذه التشكيلة المثالية، بعلامة (8.2).

يذكر أن رياض محرز، ساهم بتمريرة حاسمة في الفوز العريض والثمين الذي حققه السيتي، في مواجهة ليفربول، بنتيجة (4-1).