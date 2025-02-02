محرز ضمن التشكيلة المثالية للدوري السعودي

حظي الدولي الجزائري، رياض محرز، نجم نادي الأهلي، بالإعتراف نظير مردوده في الجولة الـ18 من الدوري السعودي.

وسجل محرز، تواجده ضمن التشكيلة المثالية للجولة الـ18 من الدوري السعودي، إلى جانب العديد من النجوم.

كما نال الدولي الجزائر، ونجم نادي الأهلي السعودي، علامة (8.5)، عن مردوده في مباراتهم الأخيرة ضد نادي العروبة.

يذكر أن رياض محرز، ساهم بتمريرة حاسمة، في الفوز الذي حققه ناديه الأهلي السعودي، بثنائية لصفر، على حساب نادي العروبة.