محرز ضمن التشكيلة المثالية للشامبينز ليغ

وكشف موقع “هوسكورد” العالمي، المختص في الإحصائيات، تشكيلته المثالية، للاعبين الأحسن تقييما لحد الآن، من بين اللذين ينشطون في الأندية التي لا تزال تنافس على لقب الشامينز ليغ لهذا الموسم.

وتواجد رياض محرز، ضمن هذه القائمة، إلى جانب عمالقة لاعبيي الأندية الأوروبية، على غرار ميسي، كروس، كوادرادو، ليفاندوسكي وغيرهم.

وتمكن الدولي الجزائري، من الظفر بمكانة ضمن هذه التشكيلة المثالية، بعد حصوله على تنقيط (7.87).

يذكر أن رياض محرز، سيواجه أمسية اليوم الجمعة، رففقة ناديه مانشستر سيتي الإنجليزي، نادي ريال مدريد الإسباني، ضمن مباراة اياب الدور الـ16 للشامينز ليغ.

📈 The top rated remaining XI ahead of the #UCL return tonight@NavasKeylor @Cuadrado | @kkoulibaly26 | Upamecano | @AlphonsoDavies @Mahrez22 | @ToniKroos | @Thiago6 | @SergeGnabry

Messi | ⭐️ @lewy_official ⭐️

👇 Find out the top ten performers in full

— WhoScored.com (@WhoScored) August 7, 2020