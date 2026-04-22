محرز ضمن التشكيلة المثالية لنصف نهائي دوري أبطال آسيا

حظي الدولي الجزائري، رياض محرز، نجم نادي الأهلي السعودي، بالاعتراف، نظير تألقه في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وكشف موقع “سوفا سكور”، عن تشكيلته المثالية للدور النصف النهائي من دوري أبطال آسيا، والتي ضمت اسم محرز.

كما منح ذات الموقع، علامة (7.3) للدولي الجزائري، نظير مردوده في مباراتهم ضد نادي فيسيل كوبي الياباني.

يذكر أن رياض محرز، قاد ناديه الأهلي السعودي، لتجاوز عقبة فريق فيسيل كوبي الياباني، وبلوغ الدور النهائي من دوري أبطال آسيا.