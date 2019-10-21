محرز ضمن المرشحين لنيل جائزة الكرة الذهبية

أختير الدولي الجزائري رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، ضمن قائمة المرشحين لنيل جائزة الكرة الذهبية، لأفضل لاعب في العالم، للعام الجاري.

وكشف موقع فرانس فوتبول، اليوم الإثنين، عن قائمة اللاعبين المرشحسن لنيل هذه الجائزة، والتي تواجد ضمنها إسم رياض محرز.

وجاء إختيار اسم قائدة المنتخب الوطني، ضمن هذه القائمة التي تضم 30 لاعبا من كبار الكرة العالمية، بالنظر للمردود الكبير الذي بصم عليه في العام الجاري.

يذكر أن حفل تقديم هذه الجائزة، سيقام يوم 2 ديسمبر المقبل، في العاصمة الفرنسية باريس.