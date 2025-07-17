محرز ضمن تشكيلة الموسم لدوري روشن السعودي

حظي الدولي الجزائري رياض محرز، نجم نادي الأهلي، بالإعتراف، نظير ما قدمه في الموسم المنقضي من دوري روشن السعودي.

وكشف الحساب الرسمي لدوري روسن السعودي، اليوم الخميس، عبر منصة “X”، التشكيلة المثالية لموسم 2024-2025، والتي ضمت اسم رياض محرز.

وتواجد الدولي الجزائري، ضمن هذه التشكيلة المثالية، إلى جانب أبرز نجوم الدوري السعودي، على غرار رونالدو، بن زيمة، الدوسري، وغيرهم.

يذكر أن رياض محرز، يتواجد حاليا، بالنمسا، رفقة بقية زملائه من الأهلي السعودي، أين يجرون تحضيراتهم الصيفية استعدادا للموسم الكروي الجديد.