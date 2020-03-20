محرز ضمن “توب 10” لأفضل لاعبي البريميرليغ

تواجد الدولي الجزائري رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، ضمن قائمة أفضل 10 لاعبين، لهذا الموسم من الدوري الإنجليزي.

وحسب دراسة أجرتها صحيفة “التليغراف” الإنجليزية، صنف رياض محرز، في المركز الـ10، في ترتيب أفضل 50 لاعب للبريميرليغ لموسم 2019/2020″.

وضمت هذه القائمة 6 لاعبين من السيتي، احتل قائد الخضر المركز الثالث من بينهم، بعد كل من ديبروين، وأغويرو، ومتفوقا على خيسوس، رودريغو، وسترلينغ.

وتمكن رياض محرز، صاحب الـ7 أهداف، و8 تمريرات حاسمة، من احتلال هذا المركز ضمن لاعبي البريميرليغ، رغم مشاركته في 23 مباراة فقط لحد الآن.

وجاء ترتيب أفضل 10 لاعبين في البريميرليغ للمسوم الجاري، من ضمن هذه القائمة التي ضمت 50 لاعبا، على النحو التالي:

1 كيفن ديبروين

2 ألكسندر أرنولد

3 جوردان هندرسون

4 جاك غريليش

5 ساديو ماني

6 محمد صلاح

7 سيرجيو اغويرو

8 فيرجيل فان ديك

9 جيمي فاردي

10 رياض محرز