تواجد الدولي الجزائري، ولاعب مانشستر سيتي، رياض محرز، ضمن قائمة أفضل الهدافين في العالم لسنة 2023.

ونشر موقع “POPFOOT” المتخصص في الإحصائيات، عبر حسابه الرسمي عبر تويتر، أمس الإثنين، تقريراً لأفضل 20 هدافا في العالم لسنة 2023 مع المنتخبات الوطنية، والدوريات الخمس الكُبرى.

وإحتل نجم الخضر رياض محرز، المركز 17 في القائمة، بـ11 هدفا و 6 تمريرات حاسمة حققها مع فريقه المان سيتي والمنتخب الوطني في عام 2023.

كما تصدّر القائمة، هداف المان سيتي إيرلينغ هالاند برصيد 21 هدفا من أصل 21 مباراة، وجاء مهاجم الريال كريم بن زيمة المركز الثاني بـ18 هدفا من أصل 23 هدفا.

يذكر أنّ، الدولي النيجيري فيكتور أوسيمن، مهاجم نابولي، تصدّر قائمة إفريقيا، بعد أن جاء خامسا في القائمة برصيد 16 هدفا من 20 مباراة.