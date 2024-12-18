محرز ضمن قائمة أفضل هدافي مانشستر سيتي في القرن الـ21

لا تزال أرقام الدولي الجزائري، رياض محرز، بازرة في نادي مانشستر سيتي. بعد قضائه 5 سنوات في النادي الإنجليزي، بين سنتي 2018 و2023، ومغادرته منذ موسمين إلى الأهلي السعودي.

وحسب آخر إحصائية لموقع “POP FOOT” الفرنسي، جاء محرز ضمن قائمة أحسن هدافي مانشستر سيتي في القرن الـ21. محتلاً المركز الثامن برصيد 78 هدفا في كل المنافسات، من أصل 236 مباراة خاضها بقميص السيتي.

كما يعدّ رياض محرز، ثاني أفضل هداف إفريقي لنادي مان سيتي في القرن الـ21. خلف الإيفواري، يايا توري، صاحب الـ80 هدفا من أصل 316 مباراة خاضها مع الأزرق السماوي.

ويأتي قائد المنتخب الوطني ضمن قائمة هدافي مانشستر سيتي رغم رحيله عن صفوفه منذ موسمين. إذ لا يزال يحتفظ بمكانة مميزة في تاريخ النادي. وبات من أعظم اللاعبين الذين ارتدوا قميص الفريق.

وخلال مسيرته مع مانشستر سيتي (2018-2023)، سجل رياض محرز 78 هدفاً في مختلف البطولات، ليحتل المركز الثامن في قائمة هدافي النادي في القرن الحالي.

وبالإضافة إلى ذلك، قدم محرز 56 تمريرة حاسمة، ما يعكس دوره الكبير في صناعة الأهداف وتقديم الإضافة الهجومية. كما حقق العديد من الألقاب مع السيتي، أبرزها: