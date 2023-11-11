محرز ضمن قائمة أكثر اللاعبين مشاركة تحت قيادة غوارديولا

تواجد نجم المنتخب الوطني ونادي الأهلي السعودي، رياض محرز، ضمن قائمة أكثر اللاعبين مشاركة تحت قيادة المدرب بيب غوارديولا.

ونشر موقع “ترانسفر ماركت” المتخصص في الأرقام والإحصائيات القياسية، عبر منصة الانستغرام، تقرير لأكثر اللاعبين الذين اعتمد عليهم المدرب غوارديولا مع الأندية التي دربها.

وتواجد محرز في تشكيلة الأكثر اللاعبين المعتمد عليهم من قبل غوارديولا، برصيد 236 مباراة عندما كان ينشط في الستي، منذ 2018 لغاية 2023.

ونستنتج من هذه الإحصائية، أن نجم الخضر كان قطعة أساسية في حسابات المدرب بيب متفوقا عن العديد من نجوم الكرة العالمية اللذين أشرف علىة تدريبهم غوارديولا.

للإشارة، سجل محرز في عهد غوارديولا 78 هدفا وقدم 53 تمريرة حاسمة في 236 مع المان سيتي في كل المنافسات.