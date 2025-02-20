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الرياضة

محرز ضمن قائمة الأهلي السعودي تحسبا لمواجهة ضمك

بقلم عزيز طالبي
محرز ضمن قائمة الأهلي السعودي تحسبا لمواجهة ضمك
محرز
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حل الدولي الجزائري رياض محرز، رفقة زملائه في الأهلي السعودي، بمحافظة خميس مشيط، اليوم الخميس، تحسبا لمواجهة نادي ضمك، ضمن الجولة الـ21 من دوري روشن السعودي.

وسجل النجم الجزائري رياض محرز اسمه ضمن اقائمة الموسعة للأهلي السعودي. إذ يعوَّل عليه كثيرا للعودة بالنقاط الثلاث من ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية. وهو الذي تألق بشكل لافت خلال المباراة السابقة أمام الغرافة في دوري أبطال آسيا للنخبة.

ومن المنتظر آن تكون المواجهة بين قائد الأهلي رياض محرز ومواطنه قائد نادي ضمك فاروق شافعي.

ومن جهته، يتطلع شافعي، مع فريقه ضمك، لتحقيق الفوز بعد تعادله في آخر 3 مباريات لعبها أمام الخليج والهلال والأخدود.

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