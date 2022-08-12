محرز ضمن قائمة المرّشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية

أعلنت مجلة “فرانس فوتبول” اليوم الجمعة، قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2022 لأفضل لاعب في العالم.

وتشمل القائمة عدد من النجوم العالمية التي أعلن عن أسمائهم تدريجيًا، وهي التي عرفت تواجد الدولي الجزائري رياض محرز الذي قدّم مستويات كبيرة الموسم الماضي مع فريقه مانشيسستر سيتي.

كما تواجد المصري محمد صلاح جناح ليفربول بين قائمة المرشحين، وكذلك كريم بنزيما نجم ريال مدريد، وساديو ماني لاعب بايرن ميونخ، بالإضافة لكريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد.

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