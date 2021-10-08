محرز ضمن قائمة المُرشحين للحصول على “البالون دور”

كشف تسريب لقائمة الـ30 لاعبا المُرشحين للتتويج بالكرة الذهبية لـ”فرانس فوتبول”، تواجد الدولي الجزائري رياض محرز، ضمن قائمة أفضل اللاعبين في العالم لهذه السنة.

ووفقا للتسريبات المُتداولة، فإن مُحارب الصحراء سيُرافق الأساطير ليونيل ميسي، كريستيانو رونالدو، إضافة لنجوم إيطاليا المتوجين بالأورو الأخير “دوناروما، باريلا وكيليني”.

كما نجد في القائمة كل من المصري محمد صلاح والفرنسيين، نغولو كانتي وكريم بن زيمة.

ويعتبر تواجد محرز في القائمة النهائية للمُرشحين للكرة الذهبية، تأكيدا جديدا للمستوى الكبير الذي وصله قائد الخضر، والذي يُصنف ضمن قائمة أفضل 30 لاعبا في العالم.

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