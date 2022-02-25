محرز ضمن قائمة “TOP 5 ” لأجمل أهداف مانشيستر سيتي

كشف الموقع الرسمي لفريق مانشيستر سيتي عن أفضل أهداف لاعبي السيتيزيس في مرمى إيفرتون. بملعب “جوديسون بارك”.

وتواجد هدف نجم المنتخب الوطني رياض محرز في قائمة “TOP 5 ” لفريقه، بعدما سجّل ضربة حرّة مباشرة في سبتمبر 2019. في مرمى “بلوز” إيفرتون بطريقة جميلة جدا.

كما أبرز الفيديو قائمة الأهداف التي كانت من نصيب الجزائري و دزيكو وألكسندير كولاروف و3 لاعبين أخرين.

يحدث هذا. في ظل قرب تنشيط القمة المنتظرة بين السيتي والمستضيف ايفرتون في قمة الجولة الـ 27 من عمر الدوري الإنجليزي.

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محرز على موعد مع كتابة التاريخ في البريمرليغ

سيكون قائد الخضر رياض محرز على موعد مع كتابة التاريخ مجدّدا في المواعيد المقبلة له مع مانشيستر سيتي في البطولة الإنجليزية.

وقال الإعلام البريطاني، إنّ الجزائري يقترب من تحطيم رقم مهاجم تشيلسي السابق ديدي

كما أكد أن محرز قادر على تخطي رقم نجم الكرة الإيفوراية بسهولة، في ظل عودته القوية في الأسابيع القليلة الماضية مع السيتيزنس.

كما قالت إنّ رياض سيسعى لتجسيد ذلك بداية بمواجهة وقال الإعلام البريطاني، إنّ الجزائري يقترب من تحطيم رقم مهاجم تشيلسي السابق ديدي دروغبا ، الذي يملك في رصيد “تمريراته الحاسمة” 55 تمريرة. خلال مشواره في البريمرليغ. في حين تطرق إلى رقم محرز الذي وصل إلى حد 51 تمريرة حاسمة في إنجلترا.كما أكد أن محرز قادر على تخطي رقم نجم الكرة الإيفوراية بسهولة، في ظل عودته القوية في الأسابيع القليلة الماضية مع السيتيزنس.كما قالت إنّ رياض سيسعى لتجسيد ذلك بداية بمواجهة إيفرتون السبت المقبل بملعب “جوسيدون بارك”.