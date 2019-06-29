محرز: “طموحنا كان دائما الذهاب إلى أبعد حد في “الكان””

جدد الدولي الجزائري رياض محرز، عزمه رفقة زملائه في المنتخب الوطني، على الذهاب إلى أبعد حد في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019.

وصرح رياض محرز، اليوم السبت، خلال الندوة الصحفية، التي تسبق مواجهة تنزانيا: “طموحنا كان دائما الذهاب إلى أبعد حد في “الكان”.

وأضاف نجم الخضر: “كل اللاعبين يتواجدون في قمة تركيزهم، وفوزنا بآخر مبارتين منحنا ثقة أكبر، لمواصلة المشوار بهذه الطريقة”.

وتابع رياض محرز: “سنخوض مواجهة المقبلة أمام تنزانيا بثقة أكبر، لدينا أمل دائما في مواصلة تحقيق الفوز في باقي المباريات”.