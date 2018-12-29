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محرز عازم على العودة للتألق ضد ساوثهامبتون

الرياضة
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محرز عازم على العودة للتألق ضد ساوثهامبتون صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

يُعول النجم الدولي الجزائري رياض محرز على العودة للتألق مع فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي غدا الأحد.

في اللقاء المقرر ضد ساوثهامبتون بملعب “الإتحاد” في الجولة ال20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وظهر نجم الخضر بمعنويات مرتفعة في الحصة التدريبية الأخيرة التي جرت اليوم السبت بمركز تدريبات السيتيزن.

حيث لم تُفارق الإبتسامة صاحب الرجل اليُسرى السحرية خاصة وأنه مُرشح للعودة أساسيا بعد أن شارك إحتياطيا لمباراتين متتاليتين.


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