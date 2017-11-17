محرز: “عدم الإستقرار سبب إقصاءنا وسنعوض الجزائريين في كان 2019”

أرجع لاعب ليستر سيتي، رياض محرز، عدم تأهل المنتخب الوطني إلى مونديال روسيا إلى حالة اللاستقرار التي عاشها الخضر.

وخص محرز قناة “أس أف أر” الفرنسية بحوار حصري، بث منه بعض المقتطفات عبر حسابه الرسمي “تويتر” وسيبث كاملا في السهرة.

وقال: “الإستقرار أهم شيئ.. عندما يكون لديك منتخب قوي، ومدرب كبير وكل شيئ مستقر، فإن النتائج تأتي لوحدها”.

وأضاف: “ونحن لم نعش هذا الإستقرار منذ سنتين، وغيرنا الكثير من المدربين”.

وتابع قائلا: “هذا لم يكن سهلا علينا.. ونحن اللاعبين أيضا لم نكن في المستوى”.

وختم بقوله: “إقصاءنا من المونديال شكل خيبة أمل لنا ولكل البلاد والجزائريين، وسنحاول التعويض في الكان القادم”.