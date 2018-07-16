محرز :”عشت لحظات صعبة..”

أكد الدولي الجزائري، رياض محرز في تصريحات للموقع الرسمي لناديه “مانشستر سيتي” بأنه عاش لحظات صعبة، منذ بداية مشواره الإحترافي.

وإستحضر اليساري تجربته مع “سانت ميرين” الأسكتلندي، وبعدها في “لوهافر” قائلا: “في الحياة وفي كرة القدم دائما ماتمر بأوقات صعبة”.

ليُواصل :”منذ بداية مشواري الإحترافي، ورغم كل شيء، سعيت لطرق أبواب المُستوى العالي، وهو الأمر الذي تحقق في نهاية المطاف”.

وظهر الجناح الطائر مُتفائلا بقُدرته على فرض نفسه مع “الستيزنس”، خاصة وأنه يتحصل على ثقة مُطلقة من مُدربه “بيب غوارديولا”.