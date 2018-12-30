محرز عطال وبونجاح مرشحين لجائزة أفضل لاعب مغاربي في 2018

رشحت مجلة فرانس فوتبول الثلاثي الجزائري يوسف عطال، رياض محرز، وبغداد بونجاح لجائزة أفضل لاعب مغاربي سنة 2018.

وساهم هذا الثلاثي الجزائري بشكل كبير في تأهل الخضر إلى نهائيات كاس أمم إفريقيا 2019، بفضل الأهداف الحاسمة التي تم تسجيلها خلال التصفيات التي لعبت في الفترة الممتدة ما بين شهر أوت وشهر نوفمبر الماضي.

وتألق يوسف عطال مع فريقه نيس الفرنسي ليصبح قطعة أساسية في تشكيلة المدرب باتريك فييرا، بالإضافة إلى كسبه مكانة أساسية في المنتخب الوطني الأول.

فيما بصم المهاجم بغداد بونجاح على تألقه مع فريق السد القطري حيث يعتبر أفض مهاجمي العالم سنة 2018 بعد وصوله إلى 59 هدف، متفوقا على ليونيل ميسي الذي سجل 51 هدف وكريستيانو رونالدو الذي إكتفى بـ49 هدف.

ولم يتمكن رياض محرز من كسب مكانة أساسية في تشكيلة مانشستر سيتي الإنجليزي بالرغم من تألقه في الجولات الأولى من البريمرليغ، إلا أن هزيمة أثرياء مانشستر الأخيرة أمام ليستر سيتي ستجعل غوارديولا أمام حتمية الإعتماد على محرز في المباريات المتبقية.