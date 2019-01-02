“محرز”..”عطّال” يُزاملان “صلاح” في التشكيلة الإفريقية المثالية

أختير الثنائي الدولي الجزائري، رياض محرز ويوسف عطّال في التشكيلة المثالية الإفريقية للسنة المُنقضية 2018، والتي إختارتها أسبوعية “فرانس فوتبول”.

وتواجد نجما “الخضر” مع أسماء عالمية يتقدمها نجم “ليفربول”، “محمد صلاح”، والسنيغاليان، “ساديو ماني” من “ليفربول” و”كاليدو كوليبالي” من “نابولي”.

وجاء إختيار كل من لاعبي “مانشستر سيتي” و”نيس”، نظرا للعروض المُحترمة التي قدماها خلال العام الماضي، مع فريقهما والمنتخب الوطني.

وجاءت بقية عناصر التشكيلة المثالية على الشكل التالي :”أندري أوناما”، “مانويل داكوستا”، “أشرف حكيمي”، “توماس برتاي”، “ويلفريد نديدي” و”حكيم زياش”.