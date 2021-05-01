محرز على بعد خطوة من احراز لقب جديد رفقة السيتي

الرياضة
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محرز على بعد خطوة من احراز لقب جديد رفقة السيتي
بقلم كريم.تيغرمت

يقترب الدولي الجزائري رياض محرز من التتويج بلقب جديد هذا الموسم رفقة مانشستر سيتي، بعد فوزهم اليوم على كريستال بلاص.

ويتواجد محرز، رفقة مانشستر سيتي، على بعد ثلاثة نقاط فقط من لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

وسيكون بإمكان قائد الخضر، وبقية زملائه، من الاحتفال بلقبهم هذا، في حال تعثر ملاحقهم مانشستر يونايتد، في المبارة التي ستجمعهم غدا الأحد، بنادي ليفربول.

يذكر أن رياض محرز، يتواجد رفقة ناديه مانشستر سيتي، في صدارة ترتيب البريمرليغ، برصيد 77 نقطة، وبفارق 10 نقاط كاملة عن اليونايتد.


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