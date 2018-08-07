محرز على بُعد 24 ساعة من دخول التاريخ!!

يتواجد الدولي الجزائري، رياض محرز، على بعد 24 ساعة من دخول تاريخ “البريمير ليغ” بكونه الصفقة الأغلى خلال ميركاتو 2018.

ويتفوق صاحب القدم اليُسرى السحرية على زميله الجديد “أليسون” بتوقيعه لصالح “السيتي” مُقابل 68 مليون أورو، مُقابل 62 للحارس البرازيلي.

وتبقى صدارة إبن “سارسال” لجدول الترتيب مُهددة، خاصة وأن سوق التحويلات في “البريميرليغ” غالبا مايشهد صفقات تاريخية في أنفاسه الأخيرة.

يُذكر بأن، محرز يعيش حاليا فترة زاهية مع “السكاي بلوز”، بعدما تمكن من الحصول على لقب “الدرع الخيرية” بداية الأسبوع.