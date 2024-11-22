محرز على رأس التشكيلة الأساسية للأهلي في مواجهة الفيحاء

يخوض الدولي الجزائري رياض محرز، وناديه الأهلي السعودي، اليوم الجمعة، مباراة جديدة ضكم الدوريالسعودي، في مواجهة الفيحاء.

وسجل محرز تواجده ضمن التشكيلة الأساسية لفريقفه، التي ستخوض هذا اللقاء، وفق ما كشفت عنه الأهلي، عبر الحساب الرسمي للفريق على منصة “X”.

وتأتي عودة الدولي الجزائري، لمنافسة الدوري السعودي، تألقه مؤخرا مع المنتخب الوطني، في تصفيات كأس أمم إفريقيا ومساهمته بهدف في الفوز العريض للخضر أمام ليبيريا.

وسيكون رياض محرز، مطالبا في هذا اللقاء بتأكيد عودته لمستواه الحقيقي، من خلال قايدة فريقه الأهلي السعودي لتحقيق الفوز على الفيحاء.