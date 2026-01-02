محرز على رأس التشكيلة المثالية لـ”الكاف”

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، اليوم الجمعة، تشكيلته المثالية الخاصة بدور مجموعات نهايات كأس أمم إفريقيا 2025.

ونشر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عبر صفحته على منصة “X”، تشكيلته المثالية لدور المجموعات، والتي ضمت اسم رياض محرز.

ويأتي اختيار نجم، وقائد المنتخب الوطني، ضمن هذه التشكيلة المثالثة، اعترافا بمردوده الكبير، ومستواه العالي، في هذه الطبعة من “الكان”

يذكر أن رياض محرز، سجل ثلاثة أهداف كاملة مع الخضر، أول مبارتين من دور مجموعات “كان 2025″، ساهم بهما في تأهل المنتخب الوطني للدور الثمن النهائي.