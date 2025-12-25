إعــــلانات
محرز على رأس التشكيلة المثالية للجولة الأولى من كأس إفريقيا 2025

بقلم كريم تيغرمت
تصدر قائد المنتخب الوطني، رياض محرز، التشكيلة المثالية، الخاصة بالجولة الأولى من نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025.

ونشر موقع “سوفاسكور” العالمي، تشكيلته المثالية الخاصة بمباريات الجولة الأولى من “كان 2025″، والتي ضمت اسم محرز.

كما نال قائد الخضر، علامة (9.1)، نظير تألقه الكبير ضد منتخب السودان، ومساهمته بهدفين، في فوز المنتخب الوطني.

يذكر أن رياض محرز، وبعد ثنائيته في شباك منتخب السودان، أصبح الهداف التاريخي للمنتخب الوطني في نهائيات كأس أمم إفريقيا، بثمانية أهداف كاملة.

