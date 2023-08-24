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الرياضة

محرز على رأس تشكيلة الأهلي في مواجهة الأخدود

بقلم كريم تيغرمت
محرز على رأس تشكيلة الأهلي في مواجهة الأخدود
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يواجه الدولي الجزائري رياض محرز، اليوم الخميس، رفقة ناديه الأهلي السعودي، فريق الأخدود، ضمن الجولة الثالثة من الدوري السعودي.

وكشف إدارة الأهلي السعودي، عبر الصفحة الرسمية للفريق على “تويتر” تشكيلتها الأساسية في هذه المباراة، والتي تقدمها اسم محرز.

كما يعول المدرب ماتياس جيزيل، على تألق نجمه الجزائري في المباريات الماضي، من أجل تحقيق فوز جديد على حساب فريق الأخدود.

رابط دائم : https://nhar.tv/2XsUl
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