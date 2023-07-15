محرز على موعد لحسم انتقاله إلى الأهلي السعودي

كشف الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو عن اجتماع جديد الأسبوع المقبل بين المسؤولين عن الأهلي السعودي وإدارة مانشستر سيتي.

وقال أن الاجتماع سيكون فحواه، التعاقد مع الدولي الجزائري رياض محرز، لكن هذه المرة باقتراح رسمي ووثائق رسمية.

كما أكّد فابريزيو رومانو أن الأهلي السعودي يضغط لإنجاح صفقة رياض محرز مع تقدم المحادثات بشكل أكثر. بعدها سيسافر رياض مباشرة إلى السعودية لاجتياز الفحص الطبي.

ويصر نادي الأهلي السعودي على الظفر بصفقة قائد الخضر منذ أشهر، بعد تلقيه ضغطا كبيرا من أنصار النادي الذي يعتبر ضمن الأكثر شعبية في السعودية.

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