محرز على موعد مع كتابة التاريخ مع مانشيستر سيتي

سيكون الدولي الجزائري رياض محرز على موعد مع تنشيط مباراة نارية رفقة مانشيستر سيتي أمام أتلتيكو مدريد اليوم.

كما ستنشط المباراة داخل القواعد بملعب “الإتحاد”. في فرصة مثالية لمحرز وزملائه للفوز بالنقاط الثلاث والسعي وراء التتويج بخطى ثابتة.

وحمل موقع “فوت ميركاتو” أخبار سارة لمحرز، بعدما تطرّق إلى إمكانية مشاركته أساسيا في تشكيلة بيب غوارديولا.

كما أوضح المصدر. أن “الفنّان” أمام فرصة مواتية لرد الاعتبار لنفسه بعدما تحطّمت معنوياته إثر الإقصاء المر رفقة المنتخب الوطني من التأهل إلى المونديال.

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