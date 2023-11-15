محرز: “علينا أن نكون الأقوى في مجموعتنا لبلوغ المونديال”
بقلم كريم تيغرمت
شدد قائد المتخب الوطني. رياض محرز، على ضرورة تسجيل انطلاقة موفقة في تصفيات كأس العالم 2026، وأخذ كل المباريات بجدية كبيرة.
وصرح محرز، خلال الندوة الصحفية الخاصة بمواجهة منتخب الصومال: “ليس من السهل اللعب في افريقيا سواءً أمام منتخب الصومال. أو منتخب آخر”.
كما أضاف: “علينا أولا تسجيل انطلاقة موفقة في هذه التصفيات، والتعامل دائما بنفس الجدية مع كل المباريات”.
وتابع رياض محرز: “التصفيات المؤهلة لكأس العالم تغيرت، بتحديد مجموعات من ستة منتخبات مع تأهل صاحب الصدارة، لذا علينا أن نكون الأقوى ضمن مجموعاتنا، وهذا ما نسعى للقيام به لضمان تأهلنا لكأس العالم”.
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