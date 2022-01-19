محرز: “علينا استعادة الفعالية التي افتقدناها في أول مبارتين”

شدّد قائد المنتخب الوطني رياض محرز، على ضرورة استعادتهم للفعالية الهجومية أمام كوت ديفوار، والتي غابت عنهم في أول مبارتين.

وصرح محرز، خلال الندوة الصحفية الخاصة بمواجهة كوت ديفوار: “هذه هي افريقيا لها كرة قدم خاصة وظروف خاصة”.

كما أضاف: “من ناحية النقاط ليس هذا ما كنا نتمناه، أما في اللعب نقوم بما يجب ونخلق العديد من الفرص، لكن خانتنا الفعالية”.

وأكد رياض محرز سعيهم لاستعادة فعاليتهم أمام كوت ديفوار: “علينا أن نستعيد فعاليتنا وخلق الفارق في مباراتنا المقبلة”.