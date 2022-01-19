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الرياضة

محرز: “علينا استعادة الفعالية التي افتقدناها في أول مبارتين”

بقلم تيغرمت كريم
محرز: “علينا استعادة الفعالية التي افتقدناها في أول مبارتين”
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شدّد قائد المنتخب الوطني رياض محرز، على ضرورة استعادتهم للفعالية الهجومية أمام كوت ديفوار، والتي غابت عنهم في أول مبارتين.

وصرح محرز، خلال الندوة الصحفية الخاصة بمواجهة كوت ديفوار: “هذه هي افريقيا لها كرة قدم خاصة وظروف خاصة”.

كما أضاف: “من ناحية النقاط ليس هذا ما كنا نتمناه، أما في اللعب نقوم بما يجب ونخلق العديد من الفرص، لكن خانتنا الفعالية”.

وأكد رياض محرز سعيهم لاستعادة فعاليتهم أمام كوت ديفوار: “علينا أن نستعيد فعاليتنا وخلق الفارق في مباراتنا المقبلة”.

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