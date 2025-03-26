محرز: “عمورة سريع جدا ونحاول استغلال إمكانياته”

أشاد قائد “الخضر” رياض محرز، بالمستويات الكبيرة التي قدّمها زميله محمد أمين عمورة، في لقاء أمس الثلاثاء، أمام منتخب موزمبيق.

وكان عمورة، قد نصّب نفسه نجما للمباراة المندرجة ضمن الجولة الـ 6 من تصفيات مونديال 2026، بتسجيله “هاتريك” وصناعته هدفا، من الخماسية التي فاز بها “الخضر”.

وقال محرز، عن ابن مدينة جيجل: “عمورة نعرفه جيدا، ونعرف إمكانياته ونحاول دائما استغلالها”.

وواصل قائد الخضر في تصريحات عقب المباراة: “هو سريع جدا، كل واحد منا لديه خصائصه، وعمورة يلعب في العمق”.

قبل أن يستدرك محرز: “نحاول دائما أن نكون متكاملين.. الجميع لعب بشكل جيد، وهناك من ظهر بمستوى رائع في اللقاء الأول (يقصد مواجهة بوتسوانا)، ولكنه لم يشارك اليوم”.

وختم نجم نادي الأهلي السعودي، الذي بصم أمس، على مباراته الأولى بعد المئة بألوان “الخضر”، قائلا: “الشيء الرائع في الفريق، هو أيٍ كان من يلعب يعطي الإضافة.”