محرز :”عند تمثيل الجزائر لا كلمة لمانشستر سيتي عليّ”

أكد الدولي الجزائري، رياض محرز بأن ناديه مانشستر سيتي، لم يعترض تماما على التحاقه بصفوف المنتخب الوطني، والمشاركة في “الكان”.

وصرّح نجم الخضر قائلا :”مانشستر سيتي؟، لم يكن لديه أي كلمة، الأمر كان واضحا، أنا هنا من أجل تمثيل منتخب بلادي”.

ليردف :”الأمور سارت بشكل عادي، أنا معني بالمشاركة في منافسة توازي كأس أمم أوروبا أو كوبا أمريكا”.

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وتحدث قائد المنتخب الوطني رياض محرز، عن اللاعبين الجدد في صفوف الخضر ضمن هذا الكان، ومدى اندماجهم في المجموعة.

وصرح محرز، اليوم الإثنين، خلال الندوة الصحفية التي نشطها رفقة الناخب الوطني جمال بلماضي، والتي تسبق مواجهة سيراليون.

“نعمل على تسخير خبرتنا لمساعدة وتسهيل اندماج زملائنا الجدد في أقرب وقت، رغم أنهم محترفين ويدركون كيفية سير الأمور”.

كما أضاف قائد المنتخب الوطني: “الأسماء الجديد في المنتخب الوطني أكدوا استحقاقهم التواجد معنا، وعليهم التعود على الأجواء”.

يذكر أن كل من بن دبكة، شتي وتوقاي، يشاركون لأول مرة رفقة المنتخب الوطني، بعد اقتناع بلماضي بمستواهم

وطمأن رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم “شرف الدين عمارة” جميع الجزائريين بخصوص الظروف التي يتواجد عليها الخضر بمدينة دوالا.

عمارة قال حصريا للنهار على هامش تواجده بالملعب الأولمبي بالعاصمة الكاميرونية ياوندي.

“الحمد الله، الظروف جيدة ومواتية بمدينة دوالا،أين يتواجد المنتخب الوطني الجزائري للتحضير لمواجهة سيراليون”.

“لم أتحدث مع الناخب الوطني جمال بلماضي منذ وصولي إلى الكاميرون، لكن الأكيد أنه لا توجد أي عراقيل لحد هاته اللحظة، ونحن لا ننتظر اللحظة الأخيرة من أجل ترتيب الأمور”.