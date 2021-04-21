محرز عنوان تألق “السيتي” هذا الموسم

يستعد “رياض محرز” للعودة للتشكيلة الأساسية أمام “أستون فيلا” سهرة اليوم الأربعاء في الدوري الإنجليزي.

“بيب غوارديولا” سيعتمد على “محرز” من أجل إعادة السيتي للسكة الصحيحة بعد إقصائه في نصف نهائي كأس إنجلترا.

المدرب الإسباني، أكد أن “محرز” وباقي زملائه كانوا بحاجة للراحة أمام “تشيلسي” وهم على استعداد لمواجهة “أستون فيلا”.

في نفس السياق، كشف جل النقاد في إنجلترا أن مكانة “رياض” في الجهة اليمنى لا نقاش فيها في تشكيلة “السيتي”.

فالنجم الجزائري دائما ما يكون حاسما خاصة في الفترة الأخيرة أين يسجل الأهداف ويمرر تمريرات حاسمة لزملائه.

وبلغة الأرقام فإن “مانشستر سيتي” تمكن من الفوز في 50% من المباريات عندما لا يشارك “محرز”.

يذكر أن الأسبوع المقبل سيكون ناري للسيتي أين سيواجه “توتنهام” في نهائي كأس الرابطة وبعدها “باريس سان جيرمان” في دوري الأبطال.