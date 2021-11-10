محرز غائب عن قائمة أفضل خمس لاعبين أفارقة

غاب الدولي الجزائري رياض محرز عن قائمة خمس لاعبين أفارقة في الاستفتاء التي وضعته الإتحادية الدولية لكرة القدم.

ولم يتواجد قائد الخضر في التصويت الذي خص به الأفارقة من قبل الفيفا على حسابها في الإنستغرام.

وتواجد كل من نجم المنتخب المصري محمد صلاح وزميله في المنتخب محمد الشناوي. كما تواجد مدافع المنتخب المغربي أشرف حكيمي وبيار أوباميونغ من الغابون وفرانك كيسي كوت ديفوار .

ويبدو أن الجماهير الجزائرية لم تنل حقها في الإشهار لرياض محرز عبر مختلف التواصل الإجتماعي. سيما وأن التصويت كان ضئيل جدا.

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كشفت صحيفة “ايكيب” اليوم الأربعاء عن تفاصيل الإعتداء على اللاعبة ذات الأصول الجزائرية في صفوف باريس سان جيرمان خيرة حمراوي.

وفجر الموقع قنبلة من العيار الثقيل حينما أكّد أن زميلتها في فريق باريس سان جيرمان أميناتا ديالو هي السبب وراء ذلك. حتى تقتنص منصبها الأساسي في فريق الأثرياء.

وقالت أن اللاعبة ديالو متهمة بالإشتراك في عملية الإعتداء عن طريق القيام بإيعاز لمجموعة من الشبان للقيام بذات الخطوة.

كما أكدت الصحيفة الواسعة الانتشار في فرنسا أنه ألقي القبض على ديالو صبيحة اليوم في منزلها بـ “إيفيلين” من قبل المحققين في فرنسا بالضبط في فرساي حسب نفص المصدر.

يذكر، أن حمراوي أكدت في العديد من المناسبات انّه تريد زيارة مسقط رأسها بالجزائر.

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