محرز غاضب بسبب تقييم لعبة فيفا 22!

أعرب اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز عن تعجبه من الاقييم الذي تحصل عليه من طرف لعبة فيفا 2022 بعدما تحصل على 86 نقطة فقط.

وتصدر اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي قائمة أفضل تقييم في لعبة فيفا 22 بـ93 نقطة يليه البولوني روبرت ليفاندوفسكي بـ 92 نقطة و البرتغالي كريستيانو رونالدو بـ 91 نقطة.

ونشر لاعب مانشستر سيتي صورة لبطاقته الفنية على صفحته الرسمية بشبكة ال تواصل الإجتماعي تويتر مرفوقة بإيموشن التعجب والإستغراب.

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