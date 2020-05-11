محرز غاضب :”قتلتونا واش.. لهذا لا يحترمون الكرة الإفريقية”

الرياضة
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محرز غاضب :”قتلتونا واش.. لهذا لا يحترمون الكرة الإفريقية”
بقلم إسماعيل عشاش

عبّر الدولي الجزائري رياض محرز عن غضبه، من الكاف وطريقة تسييرها للكان بتغيير مواعيدها كل مرة دون سبب واضح.

وقال اليساري خلال بث مُباشر في “إنستغرام” :”بإعادتهم الكان لجانفي لقد قتلونا، لقد قتلونا واش”.

ليُضيف :”لهذا السبب كرة القدم الإفريقية غير مُحترمة، الأورو يلعب مرة كل أربع سنوات، لماذا لا يقومون بنفس الشيء”.

وواصل :”الكان مرة كل عامين، وفي جانفي، مما يعني بأن ستترك منصبك في فريقك، وتدفع ثمن المُنافسة القوية في منصبك”.

وختم :”من المُفترض أن تلعب كأس إفريقيا صيفا، مثلما حدث في مصر، والتي كانت طبعة رائعة”.


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