محرز غاضب من إدارة “ليستر سيتي” !!

الرياضة
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محرز غاضب من إدارة “ليستر سيتي” !!
بقلم أمير بهلول

كشفت المصادر الصحفية الإنجليزية، أن الجزائري “رياض محرز” غاضب من إدارة فريقه “ليستر سيتي” التي لم تفصل بعد في قضية رحيله.

فتأخر تسريحه لنادي مانشستر سيتي يسيل الكثير من الحبر، وبات الغموض يسيطر على الصفقة.

فبعد أن كان محرز قاب قوسين أو أدنى من الإنضمام إلى بطل الدوري الإنجليزي، تتعطل المفاوضات في الفترة الأخيرة.

ويرجع السبب الرئيسي لإدارة “الفوكسيس” التي لا تريد التخلي عن اللاعب حتى تضمن اللاعبين الجدد وبمبالغ أقل تكلفة.

فتسريح محرز مقابل 85 مليون أورو، سيجعل الأندية الأخرى تطالب “ليستر” بمبالغ أكبر من أجل تسريح لاعبيها.

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