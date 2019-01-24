“محرز” غاضب من “غوارديولا” ويُعبر عن ذلك علنا!

قام الدولي الجزائري، رياض محرز بالتعبير علنا عن عدم رضاه عن وضعيته داخل صفوف ناديه “مانشستر سيتي”، في الأسابيع الماضية.

وكشف موقع “غول” العالمي، بأن صاحب القدم اليُسرى السحرية، “إنتفض” على قرارات مُدربه، وطالب بالحصول على فُرصة أكبر في المُستقبل.

وأشار ذات المصدر، بأن الجناح الطائر غاضب جدا من “بيب غوارديولا”، مما يُفسر عدم إعتماد هذا الأخير عليه في “البريميرليغ”.

وعاد إبن “سارسال” للظهور بصفة أساسية، سهرة أمس الأربعاء، مُقدما تمريرة حاسمة خلال الإنتصار أمام “بورتون ألبيون”، قبل خروجه مُصابا.