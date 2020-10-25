محرز غاضب ويقصف الإعلام الفرنسي

إنفجر الدولي الجزائري رياض محرز غاضبا، في وجه أحد المواقع الرياضية الفرنسية، بسبب تحريفها لتصريحاته الأخيرة مع “كنال+”.

وغرّد اليساري على حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، ضد موقع “ACTU FOOT” قائلا :”ليس هذا ما قلته تماما”.

وواصل :”ما هذا؟ هل من الصعب أن تنقلوا ما قلته بشكل حرفي كلمة بكلمة؟ أم أن ذلك لا يصنع الحدث؟”

وجاءت ردة فعل نجم مانشستر سيتي، بعدما نسب له الموقع الفرنسي تصريحات مفادها بأنه ينتظر عرضا من باريس سان جيرمان.