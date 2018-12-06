محرز: “غوارديولا قائدنا والآن دخلنا مرحلة صعبة” !

أشاد “رياض محرز” نجم “مانشستر سيتي” بمدرب الفريق “بيب غوارديولا” واعتبره القائد كما أكد أنه دخل مرحلة صعبة.

وقال محرز في تصريحات صحفية: “بيب غوارديولا هو قائدنا ونحن نطبق تعليماته دائما”.

وأضاف: “كل لاعب مطالب بتقديم أفضل ما لديه من أجل الفريق”.

وختم كلامه: “الآن علينا التفكير فيما هو قادم، لأننا دخلنا مرحلة صعبة وعلينا تقديم الأفضل في كل مباراة”.

يذكر أن “غوارديولا” طلب من لاعبيه أخذ العبرة بالرغم من فوزهم الصعب على “واتفورد” في الجولة الماضية.

وطالب “الفيلسوف” الإسباني من لاعبيه عدم التهاون في أي دقيقة من المباراة حتى يعلن الحكم على نهايتها مهما كانت النتيجة.