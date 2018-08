محرز: ” غياب دي بروين سيكون صعبا لكن علينا التأقلم على ذلك”

وتحدث محرز في حوار لموقع البريمرليغ حول ظروف تأقلمع مع نادي مانشستر سيتي الذي إنتقل إلى صفوفه شهر جوان الماضي قائلا: ‘لم أواجه أي مشكلة في التأقلم مع النادي الجديد، الناس هنا متواضعين للغاية، كما أن الجو كان رائعا داخل الفريق وتأقلمت بسرعة’

وأضاف: ‘تأثرت عند سماع خبر غياب دي بروين، لأنه من اللاعبين المهمين في الفريق وسيترتك فراغا كبيرا لمدة شهرين ونصف، لكن يجب ان نتأقلم على هذا الوضع، وأن نجد الحلول اللازمة لتعويضه”.

.@Mahrez22 on settling into life at #mancity! 🏚 pic.twitter.com/Sp075Q5Ez3

— Manchester City (@ManCity) August 21, 2018