محرز: ” غياب دي بروين سيكون صعبا لكن علينا التأقلم على ذلك”

تحسر اللاعب الجزائري لفريق مانشتر سيتي الإنجليزي “رياض محرز” لغياب زميله “دي بروين” عن صفوف الفريق لمدة شهرين ونصف بسبب الإصابة التي تعرض لها اللاعب البلجيكي.

وتحدث محرز في حوار لموقع البريمرليغ حول ظروف تأقلمع مع نادي مانشستر سيتي الذي إنتقل إلى صفوفه شهر جوان الماضي قائلا: ‘لم أواجه أي مشكلة في التأقلم مع النادي الجديد، الناس هنا متواضعين للغاية، كما أن الجو كان رائعا داخل الفريق وتأقلمت بسرعة’

وأضاف: ‘تأثرت عند سماع خبر غياب دي بروين، لأنه من اللاعبين المهمين في الفريق وسيترتك فراغا كبيرا لمدة شهرين ونصف، لكن يجب ان نتأقلم على هذا الوضع، وأن نجد الحلول اللازمة لتعويضه”.