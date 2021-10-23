محرز غير ضامن لمكانته مع السيتي

يتجه مدرب مانشيستر سيتي بيب غوارديولا إعادة الدولي الجزائري رياض محرز إلى بنك الإحيتاط من جديد خلال مواجهة برايتون اليوم السبت ضمن الجولة الـ 9 من منافسة “البريمرليغ” بملعب “فالمر”.

وكشف موقع “مانشيستر إيفينيغ”، أن المدرب الملقب بـ “الفيلسوف” ينوي إشراك المهاجم البرازيلي خيسوس على الجهة اليمنى رغم أنه رأس حربة في الأصل، في حين فضل تهميش قائد الخضر الذي قدم مباراة كبيرة في منافسة رابطة أبطال أوروبا أمام كلوب بروج.

يُذكر بأن قائد المنتخب الوطني، كان في أفضل أحواله مؤخرا، حيث قدم عروضا في المُستوى في الدوري ورابطة الأبطال الأوروبية، يُفترض أن تسمح له بمواصلة اللعب بصفة أساسية.