محرز: “فخورون بهذه المجموعة رغم خيبة الإقصاء”

عبّر قائد المنتخب الوطني، رياض محرز، عن فخره الشديد بالعناصر الوطنية، رغم اقراره بمرارة الخروج من ربع نهائي كأس أمم إفريقيا، على يد نيجيريا.

ونشر محرز، صورة لتشكيلة “الخضر” عبر حسابه الشخصي على “أنستغرام” اليوم الأحد. وأرفقها بتعليق قال فيه: “محبطون من الإقصاء. ولكن فخورون بهذا الفريق وبهذه المجموعة. في النجاحات كما في اللحظات الصعبة.”

كما وعد نجم الأهلي السعودي، الذي خاض آخر نسخة للـ”كان” مع المنتخب. وتربع من خلالها على عرش الهدافيين التاريخيين لـ”الخضر” في المحفل القاري بـ 9 أهداف، الجمهور الجزائري، بعودة قوية للتشكيلة الوطنية بعد خيبة أمس.

وختم محرز: ” شكرا لأنصارنا ولكل الشعب الجزائري على دعمكم طوال المنافسة.. سنعود أقوى، كما هو الحال دائمًا “.