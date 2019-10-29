محرز: “فخور بمنح الجزائر لقبها الثاني في إفريقيا”

عاد “رياض محرز” نجم المنتخب الجزائري للحديث عن لحظات التتويج بكأس إفريقيا وعن مدى فخره بذلك.

وقال “محرز” في تصريحات لصحيفة “الغارديان”: “الفوز بكأس إفريقيا مع بلدي كان أفضل لحظة حظيت بها خلال مسيرتي وحياتي كلها”.

وأضاف: “إنها تعني لي الكثير وتجعل المسؤولية أكبر لكن هذا يجعلني أكثر حماسا لتقديم الأفضل”.

وتابع: “كانت لحظة مليئة بالمشاعر ولا تنسى، فعلت ذلك من أجل الجزائر ومن أجل عائلتي”.

في حين ختم كلامه: “لطالما شاهدت المنتخب ولم نفز بأي شيء، آخر مرة كانت قبل 29 سنة وأنا لم أولد حينها، لهذا كان لدي الحافز لمنح بلدي هذا اللقب لأنه بلد كروي كبير”.