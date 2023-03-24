محرز: “فوز صعب ومهم.. لنواصل”

علق قائد المنتخب الوطني، ونجم ليتسر سيتي الإنجليزي، رياض محرز، على فوزه الأخير رفقة الخضر، في مواجهة النيجر، برسم تصفيات “الكان”.

ونشر محرز صورة له عبر حسابه الرسمي على “انستغرام” خلال احتفاله بهدف الفوز الذي سجله امس الخميس، أمام منتخب النيجر.

كما علق قائد الخضر، ونجم السيتي، على فوزهم أمام منتخب النيجر، قائلا: “أمس حققنا فوز صعب ومهم، لنواصل”.

يذكر أن رياض محرز، منح الفوز للمنتخب الوطني، بتسجيله الهدف الثاني في مرمى منتخب النيجر، بعد تمريرة من بوعناني.