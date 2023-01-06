محرز: “فوز مهم في بداية السنة”

ثمّن الدولي الجزائري رياض محرز، نجم ماشيستر سيتي الإنجليزي، الفوز الذي حققه رفقة ناديه، أمس الخميس، أمام تشيلسي لحساب البريمرليغ.

ونشر محرز، تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، علّق من خلالها على هذا الفوز قائلا: ” فوز مهم في بداية السنة”.

كما حرص الدولي الجزائري، ونجم السيتي، على توجيه الشكر لزميله غريليتش، لمنحه تمريرة حاسمة، مضيفا: “شكرا صديقي جاك غريليتش”.

يذكر أن رياض محرز، منح الفوز لناديه مانشيستر سيتي، أمام تشيلسي بتسجيله الهدف الوحيد في هذه المباراة.