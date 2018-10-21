محرز: “فوق أرضية الميدان كل شيء صعب”

أكد اللاعب الجزائري “رياض محرز”، أن كل شيء صعب فوق أرضية الميدان، عكس المدرجات أين يبدو كل شيء سهل، كما أثنى على فوز فريقه.

وقال محرز في تصريح للموقع الرسمي لـ”مانشستر سيتي”: “يبدو الأمر سهلا خارج الملعب، لكن فوق أرضية الميدان كل شيء صعب”.

وأضاف: “يجب أن تبقى مركزا، ومن الجيد تسجيل الأهداف، ومن الجيد أن تصنع عددا من الفرص وأن تكون في مركزك في كل مرة”.

وتابع: “نحن نستمتع بكرة القدم وعلينا مواصلة العمل، وكما قلت هذا فوز مستحق وعلينا أن نركز أكثر في قادم المواعيد”.

وختم كلامه: “مباراة بيرنلي تختلف عن مباراة ليفربول بطبيعة الحال، أعتقد أننا في الأنفيلد استحقينا الفوز والنقاط الثلاث حيث لعبنا أفضل منهم”.