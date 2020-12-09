محرز.. فيغولي وبن ناصر يساندون “باشاك شهير” وينددون بالعنصرية

ساند كل من “محرز”، فيغولي” و”بن ناصر”، نادي “إسطنبول باشاك شهير” بعد أن تعرض المدرب المساعد للفريق التركي للعنصرية.

ونشر “فيغولي” عبر الستوري الخاص به في “الانستغرام”: “لا للعنصرية.. الإحترام”.

وفعل ذلك كل من “رياض محرز” وأيضا “اسماعيل بن ناصر”، وهي الالتفاتة التي لقت إعجاب الكثير.

يذكر أن “اسطنبول باشاك شهير” قرر عدم إكمال مباراته أمام “باريس سان جيرمان” ورفض جميع اللاعبين العودة للميدان.

فالحكم الرابع أهان المدرب المساعد لنادي “باشاك شهير” ووصفه بـ “الزنجي” وهو مالم يتقبله جميع اللاعبين سواء في الفريق التركي أو الفرنسي.