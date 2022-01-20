محرز في أول تعليق بعد توديع الكان !

علق قائد المنتخب الوطني الجزائري على توديع الخضر لمنافسة كأس أمم إفريقيا “كان 2021” بالكاميرون.

محرز قال خلال المنطقة المختلطة التي أعقبت مواجهة الخضر أمام كوت ديفوار.

“لقد قدمنا كل شيئ من أجل الفوز أمام كوت ديفوار والتأهل، لم نكن في المستوى اليوم”.

“أنا الأول من يتحمل المسوؤلية بعد خسارة الفيلة الإيفوارية، وهذه هي كرة القدم وسنعود أكثر قوة إن شاء الله”.